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По итогам рейтингового голосования для благоустройства были отобраны 1545 общественных пространств
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По итогам рейтингового голосования для благоустройства были отобраны 1545 общественных пространств 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Сегодня были объявлены итоги рейтингового голосования по выбору общественных пространств, прошедшего с 18 по 23 марта в 83 регионах России. В каждом городе жители могли сами предложить, какие именно городские пространства нуждаются в благоустройстве, а затем проголосовать за то, как будут выглядеть их дворы и знаковые общественные территории. На реализацию выделено 30 миллиардов рублей.
Великий Новгород, Софийская набережная, Драмтеатр
Великий Новгород, Софийская набережная
Великий Новгород, Софийская набережная, выход к реке
Великий Новгород, набережная Александра Невского
Великий Новгород, нижняя набережная Александра Невского
Великий Новгород, набережная Александра Невского зимой
По итогам голосования были отобраны 1545 проектов территорий, большая часть из которых была предложена горожанами. В голосовании приняли участие 13 миллионов жителей. По их мнению, в благоустройстве нуждаются не только центральные парки и площади городов, но и локальные общественные пространства в спальных районах.
Екатеринбург, набережная реки Исеть, сквер Рериха
Екатеринбург, набережная реки Исеть
Екатеринбург, набережная реки Исеть, памятник клавиатуре
Среди победителей — 21 проект КБ Стрелка, который будет реализован в Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге и Саратове.
Ижевск, Центральная площадь
Ижевск, парк Кирова, детская площадка
Ижевск, парк Кирова
Ижевск, парк Кирова, пляж
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