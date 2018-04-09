По итогам рейтингового голосования для благоустройства были отобраны 1545 общественных пространств

Сегодня были объявлены итоги рейтингового голосования по выбору общественных пространств, прошедшего с 18 по 23 марта в 83 регионах России . В каждом городе жители могли сами предложить, какие именно городские пространства нуждаются в благоустройстве, а затем проголосовать за то, как будут выглядеть их дворы и знаковые общественные территории. На реализацию выделено 30 миллиардов рублей.

Великий Новгород, Софийская набережная, Драмтеатр

Великий Новгород, Софийская набережная

Великий Новгород, Софийская набережная, выход к реке

Великий Новгород, набережная Александра Невского

Великий Новгород, набережная Александра Невского зимой

По итогам голосования были отобраны 1545 проектов территорий, большая часть из которых была предложена горожанами. В голосовании приняли участие 13 миллионов жителей. По их мнению, в благоустройстве нуждаются не только центральные парки и площади городов, но и локальные общественные пространства в спальных районах.

Екатеринбург , набережная реки Исеть, сквер Рериха

Екатеринбург, набережная реки Исеть

Екатеринбург, набережная реки Исеть, памятник клавиатуре

Кемерове, Оренбурге и Саратове. Среди победителей — 21 проект КБ Стрелка, который будет реализован в Великом Новгороде, Владивостоке Владикавказе , Екатеринбурге, Ижевске Липецке , Нижнем Новгороде, Новосибирске

Ижевск, Центральная площадь

Ижевск, парк Кирова, детская площадка

Ижевск, парк Кирова

Ижевск, парк Кирова, пляж