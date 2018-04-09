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Ростовчанин предложил построить канатную дорогу к стадиону «Ростов-Арена»
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Ростовчанин предложил построить канатную дорогу к стадиону «Ростов-Арена» 

Деловое сообщество 1 час назад
На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от горожанина Олега Поспелова. Он предлагает вернуться к уже подзабытому вопросу строительства канатной дороги с правого берега донской столицы на левый, в связи с тем, что был построен новый стадион «Ростов-Арена».
По мнению активиста, можно сделать четыре остановки канатной дороги: от Музыкального театра на Кировском проспекте направить ее вниз, затем сделать остановку на городской набережной, на левом берегу Дона у пляжа, а также непосредственно у входа в новый стадион. Олег Поспелов считает, что новый вид транспорта сразу же станет новой достопримечательностью. Однако он видит и другие положительные стороны: в увеличении наполняемости стадиона и улучшения пешеходной доступности, доступность восточной части набережной и левого берега Дона.
«Это подхлестнет развитие инфраструктуры досуга и отдыха на левом берегу дона. Сама по себе канатная дорога будет представлять для жителей города своеобразный досуговый аттракцион», — заключил активист.
Напомним, в прошлом году проект «канатного метро» разработали в АСА ДГТУ. Несколько лет назад подобным инвестпроект собирался реализовывать один из ростовских предпринимателей, только начинаться «канатка» должна была от Театрального спуска. Тем не менее до реальных изменений дело тогда не дошло.
Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу Олега Поспелова, согласно действующему на портале «Активный ростовчанин» регламенту она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 17 человека, а еще 2 высказались «против». До конца голосования осталось 86 дней.
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