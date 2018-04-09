Новосибирская мэрия наводит порядок под землей

Понятно, что подземные переходы в самых оживленных местах Новосибирска давно уже не только выполняют свою прямую функцию, но еще и превратились в популярные подземные рынки, где можно купить если не все, то многое. Вопросы у горожан возникали и раньше: пахнет сыростью, кое-где лужи, обилие киосков, у каждого из которых свой хозяин… После кемеровской трагедии на это стали смотреть другими глазами. А тут как раз 29 марта подземный переход у часовни в самом центре города был закрыт на несколько часов! Никаких объявлений с объяснениями не было, но позже мэрия сообщила, что произошло аварийное отключение электричества. У СМИ сразу появилось много вопросов, в том числе и самый популярный запрос последнего времени: где находится аварийный выход и есть ли противопожарная сигнализация?

Оценив ситуацию, в мэрии приняли решение сменить собственника переходов, с тем чтобы изменить ситуацию, которая уже начала беспокоить горожан. Отвечая на вопрос «ФедералПресс» мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснил: «Хотелось добавить оперативности в управлении: у нас есть несколько переходов, где есть арендные эти отношения — надо приводить их в порядок. Там и пожары были, мы помним, в истории Новосибирска. Поэтому, чтобы этого не повторилось и чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии, мы решили добавить управляемости».

В результате, как заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов , было принято решение передать УЗС ПТС два крупнейших перехода. Новый хозяин уже изучил, как обстоят дела. Директор УЗС ПТС Александр Мысик констатировал: «Меры безопасности в минимальном объеме, безусловно, приняты. Но недостатки есть, и все эти системы мы будем совершенствовать. Примем необходимые меры, может быть, даже в ущерб коммерческим интересам, поскольку мэром поставлена задача: обеспечение безопасности горожан должно стоять превыше всего». Причем, уже к концу августа основной комплекс необходимых мер должен быть осуществлен, а сейчас специалисты займутся, прежде всего, вопросами пожарной безопасности. В целом же завершить все работы планируется к концу этого года.

За опытом далеко ходить не надо: Александр Мысик намерен «обязательно учесть положительный опыт метрополитена». Эту мысль расшифровал Роман Дронов, который отметил: «На сегодняшний день система обеспечения всех видов безопасности в метрополитене — транспортной, пожарной безопасности, систем охранной сигнализации — соответствует всем нормативным требованиям и наиболее приспособлена для эффективного обеспечения защищенности пассажиров. На такой же уровень необходимо вывести противопожарную защиту подземных пешеходных переходов». Малому бизнесу придется приспосабливаться к новым условиям. В переходе возле часовни есть 131 торговое место: кто не будет соответствовать новым требованиям — заменят быстро…

Фото: «ФедералПресс»