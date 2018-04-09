Самарские слесари нашли чугунный коленвал XIX века на Ульяновском спуске

Самаре представители коммунальной службы показали публике деталь старинной паровой машины. Такие механизмы использовали на водопроводных станциях более века назад. Они поднимали воду из скважин на станцию. Позже им на смену пришли электрические насосы.

Первую ГВС построили на Ульяновском спуске в 1886 году. Сейчас с этой станции вода поступает жителям Ленинского и Самарского районов.

— Этой зимой сотрудники компании ремонтировали водовод. Во время земляных работ слесари раскопали необычный предмет, — рассказали представители «СКС». — Под землей оказался коленвал с маховиком. Его сделали из чугуна и дерева.

Деталь передали в музей водопровода. Его откроют на территории городской водопроводной станции.