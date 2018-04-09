Тюменские индустриальные парки наградили премией «Твердый знак»

ТЮМЕНЬ , 9 апреля. / ТАСС /. Тюменские индустриальные парки «Боровский» и «Боганинский» получили премию издательского дома «Коммерсантъ-Урал» за продвижение в информационном поле в 2017 году в номинации «Бизнес-события», сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Тюменской области

"Наградные статуэтки, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, получили победители шести направлений. В номинации «Бизнес-события» первое место получили индустриальные парки «Боровский» и «Богандинский», — сообщили в пресс-службе.

Также «Твердые знаки» получил Тюменский технопарк в номинации «Инновационные технологии», в номинации «Технологии для бизнеса» — завод «Стеклотех», в номинации «Крупные открытия» — комплекс по производству и переработке индейки «Инди» в Юргинском районе ("Абсолют-Агро"), в направлении «Большие звезды» победил «ЗапСибНефтехим», в номинации «Наука и культура» — Тюменский индустриальный университет.

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» проводит исследование «Твердые знаки» с 2013 года, в Тюменской области с 2016 года. Рейтинг основан на количестве упоминаний известных компаний и жителей региона в региональных, в федеральных и мировых русскоязычных СМИ за год. В этом году также стали анализироваться поисковые выдачи в «Яндекс-новостях».