Эксперт прокомментировал рост курсов доллара и евро

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал в беседе с RT рос курсов доллара и евро в ходе торгов.

«Такой рост связан с новыми санкциями, которые были введены против России со стороны США , и, прежде всего, которые отразились на компании «РУСАЛ» . Сегодня довольно жаркий день, когда падают все основные российские индексы. Индекс ММВБ падает на 9% — это много в рамках одного дня. Валюта также оказывается под давлением, в начале дня доллар возрастает на 1,18 рубля, евро на 1,46 рубля. Это большие суммы. Многим компаниям стал закрыт иностранный рынок, при этом большая часть долгов у них до сих пор номинирована в иностранной валюте, эту валюту где-то и как-то нужно брать — самый главный и важный вопрос», — отметил Шабанов.

По словам эксперта, такие обвалы не будут длиться долго, и постепенно рынок восстановится.

«Большинство экспертов сходятся во мнении, что сейчас ситуация развивается не в пользу России и российской валюты. Рубль будет сдавать свои позиции, но большие обвалы долго длиться не будут, постепенно рынок успокоится», — заключил Шабанов.

9 апреля курс евро на торгах Московской биржи повышался до 72,82 руб. впервые с 16 сентября 2016 года. Курс доллара на бирже вырос до 59,10 руб.