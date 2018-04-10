«Нижегородский центр медицины катастроф» получил 29 карет скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости . Почти 30 карет скорой медицинской помощи получил «Нижегородский центр медицины катастроф» в рамках подготовки к ЧМ-2018, все машины станут дежурить на объектах чемпионата, сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что ключи от «скорой помощи» вручил врио главы региона Глеб Никитин . Автомобили укомплектованы на базе «ГАЗель NEXT» и 16 из них предназначены для работы общепрофильных выездных бригад, а 13, с более широким перечнем оборудования, — для работы специализированной выездной бригады и позволяют оказывать реанимационную помощь (реанимобили).

"После Чемпионата мира по футболу все автомобили останутся в регионе и будут служить жителям Нижегородской области . Это позволит повысить качество медицинской помощи. На время Чемпионата мира мы не отвлекаем бригады, которые обслуживают жителей региона. Все будет работать в штатном режиме, а в рамках Чемпионата задействуем именно дополнительные машины", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По словам президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина, чьи слова также приводит пресс-служба, раньше автомобили для оказания интенсивной помощи больным — реанимобили, в основном закупались на шасси иностранных производителей. В прошлом году ГАЗ освоил производство реанимобилей на шасси «ГАЗель NEXT».

В пресс-службе добавили, что скорая помощь в дни Чемпионата будет работать в усиленном режиме. Все новые автомобили будут дежурить на объектах ЧМ, и это больше, чем в других регионах. Сотрудники «скорой помощи» проходят усиленные курсы подготовки и обучаются английскому языку, а также проходят интенсивный курс оказания реанимационной помощи.

Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве Саранске , Ростове-на-Дону, Сочи Волгограде , Нижнем Новгороде и Екатеринбурге

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