Глеб Никитин вручит Нижегородскому центру медицины катастроф ключи от новых реанимобилей

10 апреля 2018 года в 12.00 глава региона Глеб Никитин в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™вручит Нижегородскому центру медицины катастроф ключи от 29 реанимобилей на базе Газель NEXT.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, кареты укомплектованы современным оборудованием — дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких, системой ГЛОНАСС и навигаторами. Поставка автомобилей осуществлена за счет средств областного бюджета в объеме 100 млнрублей. В дальнейшем новые автомобили будут использоваться в регионе в качестве наследия чемпионата.