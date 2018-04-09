Глеб Никитин вручит Нижегородскому центру медицины катастроф ключи от новых реанимобилей 

10 апреля 2018 года в 12.00 глава региона Глеб Никитин в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™вручит Нижегородскому центру медицины катастроф ключи от 29 реанимобилей на базе Газель NEXT.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, кареты укомплектованы современным оборудованием — дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких, системой ГЛОНАСС и навигаторами. Поставка автомобилей осуществлена за счет средств областного бюджета в объеме 100 млнрублей. В дальнейшем новые автомобили будут использоваться в регионе в качестве наследия чемпионата.
Как сообщалось ранее, глава региона Глеб Никитин дал поручение на две трети увеличить расходы областного бюджета-2018 на высокотехнологичную мед.помощь и лекарственное обеспечение льготников. Также врио губернатора дал поручение областному минздраву активизировать работу по созданию «бережливых поликлиник», которую в регионе начали самостоятельно, пока без участия Федерации. В ходе проекта в регионе будут бороться с очередями и долгим ожиданием приема в поликлиниках. «Всего в ближайшие годы в наших планах создание более двухсот „бережливых поликлиник“, — заявил Глеб Никитин.