В Волгограде приступили к ремонту улицы Николая Отрады

Ремонт улицы Николая Отрады стартовал в Тракторозаводском районе Волгограда в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, в течение нескольких дней на улице будет уложен первый слой асфальтобетона, затем слой износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Общая площадь реконструируемого участка — 5 000 квадратных метров. Кроме проезжей части на Николая Отрады в 2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы еще 55 объектов. Специалисты обновят покрытие на улицах имени Дундича Академика Павлова, Батова, Атласова, Шкирятова, Путиловской, Героев Тулы и других общей протяженностью более 11 километров. Напомним, по итогам электронного аукциона значительную часть работ по восстановлению дорог выполнят компании МБУ «Северное и МУП „ДСЭР Советского района“. Добавим, на ремонт почти 60 километров дорожного полотна в Волгограде в 2018 году из федерального и областного бюджетов направлено более миллиарда рублей.