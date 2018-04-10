На улице Пражской в Волгограде начали ремонтировать дорогу

Специалисты начали ремонтировать дорогу на улице Пражской в Центральном районе Волгограда с наступлением теплой и сухой погоды.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, дорожники начали укладывать выравнивающий слой асфальтобетона. После контрольной проверки качества работ городской службой заказчика подрядчик приступит к созданию финишного слоя, обладающего повышенной прочностью. Общая площадь ремонтируемой проезжей части достигает 5 500 квадратных метров.

В течение нескольких дней специалистам предстоит уложить 490 тонн асфальтобетонной смеси. Они не только обновят покрытие на дороге, но и нарастят канализационные люки, обустроят решетки ливневок. После того, как ремонт закончится, специалисты благоустроят прилегающую территорию.

Добавим, что восстановлением дороги занимается ООО «Астрол-ДСК». Гарантийный срок на выполненные работы у подрядчика составляет четыре года.