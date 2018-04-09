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Марий Эл увеличила добычу полезных ископаемых в два раза
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Марий Эл увеличила добычу полезных ископаемых в два раза 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Среди регионов ПФО Марий Эл занимает первое место по темпу роста добычи полезных ископаемых, сообщает Росстат. За январь-февраль 2018 года показывает прирост почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В тройке лидеров на 2 месте — Чувашия (прирост 19,3%), на 3 — Кировская область с ростом 11,9%.
По данным из открытых источников, республика имеет запасы строительного камня, керамзитного и кирпично-черепичного сырья, карбонатных пород, камня облицовочного, торфа, сапропеля, минеральных вод и грязей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что ущерб от незаконной разработке карьера в Марий Эл составил около 69 млн рублей. Сейчас дело находится на контроле у прокурора.
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