Марий Эл увеличила добычу полезных ископаемых в два раза

Среди регионов ПФО Марий Эл занимает первое место по темпу роста добычи полезных ископаемых, сообщает Росстат . За январь-февраль 2018 года показывает прирост почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В тройке лидеров на 2 месте — Чувашия (прирост 19,3%), на 3 — Кировская область с ростом 11,9%.

По данным из открытых источников, республика имеет запасы строительного камня, керамзитного и кирпично-черепичного сырья, карбонатных пород, камня облицовочного, торфа, сапропеля, минеральных вод и грязей.