Форум для юных патриотов стартовал сегодня в Подмосковье

Образовательный форум для участников всех военно‐патриотических организаций Московской области стартовал сегодня. Он пройдет в две смены с 9 по 15 апреля.

Цель образовательного форума — интеллектуальное, физическое и нравственное развитие наиболее активной молодежи Подмосковья. Форум разбит на 4 локации в разных сторонах Подмосковья (в Пущине,

Сергиево-Посадском, Одинцовском и Коломенском районах), чтобы юным патриотам со всей Московской области было удобнее добираться до места его проведения

Ирина Плещева , начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Форум для юных партитов Московской области пройдет в дни весенних каникул. Его программа составлена так, чтобы ребята приобретали необходимые навыки в интерактивной форме, на природе. В программе форума — обучение и сдача нормативов по строевой подготовке, прохождению полосы препятствий, картографии, разбору/сбору автомата и медицинской помощи, интеллектуальная командная викторина « Россия — Родина моя»,

видео-флешмоб

«Военное стихотворение», кинопросмотр, командное творческое дело «Вечер театра», квест «Будущий Юнармеец», встречи с известными людьми и практикумы от специализированных экспертов по четырем направлениям:

военно-патриотическому, информационному, экологическому и волонтерскому.

Участники форума, успешно сдавшие нормативы, получат отличительные нашивки, а лучшие из них — нашивки с золотой окантовкой. Нашивка — одна из ступеней к получению медали — высшего знака отличия за самые лучшие высокие достижения по направлениям движения Юнармия. Нашивка — это показатель того, что участник освоил одну из дисциплин.