Форум для юных патриотов стартовал сегодня в Подмосковье 

Образовательный форум для участников всех военно‐патриотических организаций Московской области стартовал сегодня. Он пройдет в две смены с 9 по 15 апреля.
Цель образовательного форума — интеллектуальное, физическое и нравственное развитие наиболее активной молодежи Подмосковья. Форум разбит на 4 локации в разных сторонах Подмосковья (в Пущине,
Сергиево-Посадском, Одинцовском и Коломенском районах), чтобы юным патриотам со всей Московской области было удобнее добираться до места его проведения
— Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Форум для юных партитов Московской области пройдет в дни весенних каникул. Его программа составлена так, чтобы ребята приобретали необходимые навыки в интерактивной форме, на природе. В программе форума — обучение и сдача нормативов по строевой подготовке, прохождению полосы препятствий, картографии, разбору/сбору автомата и медицинской помощи, интеллектуальная командная викторина «Россия — Родина моя»,
видео-флешмоб
«Военное стихотворение», кинопросмотр, командное творческое дело «Вечер театра», квест «Будущий Юнармеец», встречи с известными людьми и практикумы от специализированных экспертов по четырем направлениям:
военно-патриотическому, информационному, экологическому и волонтерскому.
Участники форума, успешно сдавшие нормативы, получат отличительные нашивки, а лучшие из них — нашивки с золотой окантовкой. Нашивка — одна из ступеней к получению медали — высшего знака отличия за самые лучшие высокие достижения по направлениям движения Юнармия. Нашивка — это показатель того, что участник освоил одну из дисциплин.