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Форум для юных патриотов стартовал сегодня в Подмосковье
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Форум для юных патриотов стартовал сегодня в Подмосковье 

360tv.ru 2 часа назад
Образовательный форум для участников всех военно‐патриотических организаций Московской области стартовал сегодня. Он пройдет в две смены с 9 по 15 апреля.
Цель образовательного форума — интеллектуальное, физическое и нравственное развитие наиболее активной молодежи Подмосковья. Форум разбит на 4 локации в разных сторонах Подмосковья (в Пущине,
Сергиево-Посадском, Одинцовском и Коломенском районах), чтобы юным патриотам со всей Московской области было удобнее добираться до места его проведения
Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Форум для юных партитов Московской области пройдет в дни весенних каникул. Его программа составлена так, чтобы ребята приобретали необходимые навыки в интерактивной форме, на природе. В программе форума — обучение и сдача нормативов по строевой подготовке, прохождению полосы препятствий, картографии, разбору/сбору автомата и медицинской помощи, интеллектуальная командная викторина «Россия — Родина моя»,
видео-флешмоб
«Военное стихотворение», кинопросмотр, командное творческое дело «Вечер театра», квест «Будущий Юнармеец», встречи с известными людьми и практикумы от специализированных экспертов по четырем направлениям:
военно-патриотическому, информационному, экологическому и волонтерскому.
Участники форума, успешно сдавшие нормативы, получат отличительные нашивки, а лучшие из них — нашивки с золотой окантовкой. Нашивка — одна из ступеней к получению медали — высшего знака отличия за самые лучшие высокие достижения по направлениям движения Юнармия. Нашивка — это показатель того, что участник освоил одну из дисциплин.
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