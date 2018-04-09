Форум для юных патриотов проходит в Подмосковье на четырех площадках

Образовательный форум для участников всех военно-патриотических организаций Московской области стартовал в понедельник и продлится по 15 апреля на площадках в четырех муниципалитетах региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Цель образовательного форума — интеллектуальное, физическое и нравственное развитие наиболее активной молодежи Подмосковья. Форум разбит на четыре локации в разных сторонах Подмосковья (в Пущине, Сергиево-Посадском, Одинцовском районах и Коломне ), чтобы юным патриотам со всей Московской области было удобнее добираться до места его проведения», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

Форум для юных патриотов Подмосковья проходит в дни весенних каникул. Его программа составлена так, чтобы ребята приобретали необходимые навыки в интерактивной форме, на природе. В программе форума: обучение и сдача нормативов по строевой подготовке, прохождению полосы препятствий, картографии, разбору и сбору автомата, оказанию медицинской помощи.

Также для участников пройдет интеллектуальная командная викторина « Россия — Родина моя», видеофлешмоб «Военное стихотворение», кинопросмотр, командное творческое дело «Вечер театра», квест «Будущий Юнармеец». На форуме состоятся встречи с известными людьми и практикумы от специализированных экспертов по четырем направлениям: военно-патриотическому, информационному, экологическому и волонтерскому.

Участники форума, успешно сдавшие нормативы, получат отличительные нашивки, а лучшие из них — нашивки с золотой окантовкой. Нашивка — одна из ступеней к получению медали — высшего знака отличия за самые лучшие достижения по направлениям движения «Юнармии». Нашивка — это показатель того, что участник освоил одну из дисциплин.