Омичи чаще всего жалуются на организации ЖКХ и на операторов сотовой связи

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За первый квартал 2018 года омичи подали в региональное управление Роспотребнадзора 652 письменных обращения. Из них 62,2%— жалобы на нарушение прав в сфере услуг, а 37,8%— в сфере розничной торговли.

Так, жители региона чаще всего жалуются на организации сферы ЖКХ -41,3%, на операторов сотовой связи — 15,2%, на банки -11,3% и на организации сферы бытовых услуг — 5,6%.

Добавим, что в 2018 году провели 13 внеплановых проверок по жалобам потребителям. В 11 случаях были установлены нарушения.