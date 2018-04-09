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Омичи чаще всего жалуются на организации ЖКХ и на операторов сотовой связи
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Омичи чаще всего жалуются на организации ЖКХ и на операторов сотовой связи 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
За первый квартал 2018 года омичи подали в региональное управление Роспотребнадзора 652 письменных обращения. Из них 62,2%— жалобы на нарушение прав в сфере услуг, а 37,8%— в сфере розничной торговли.
Так, жители региона чаще всего жалуются на организации сферы ЖКХ -41,3%, на операторов сотовой связи — 15,2%, на банки -11,3% и на организации сферы бытовых услуг — 5,6%.
Добавим, что в 2018 году провели 13 внеплановых проверок по жалобам потребителям. В 11 случаях были установлены нарушения.
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