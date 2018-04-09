К похорошевшей Бузовой вернулся бывший

В Сети появилось видео, на котором запечатлена Ольга Бузова в компании звезды реалити-шоу «Дом-2» Романа Гриценко . Парень, который ранее предпринимал попытки построить отношения с поющей ведущей, едва появившись телепроекте, вернулся к знойной брюнетке.

В одном из аккаунтов в Instagram, посвященных скандально известному телепроекту «Дом-2», появился короткий ролик под названием: «Рома вернулся на поляну и сразу к Бузовой». На видео Ольга в черном топе и красных широких брюках, демонстрирующая великолепный пресс, запечатлена танцующей перед хохочущим Романом. Когда же Бузова увидела, что ее снимают, она попросила прекратить запись.

"Так, хватит снимать!" — «Оль, а что здесь делает Гриценко?» — «Я ему пою песню», — так звучал диалог Ольги Бузовой с оператором. Кстати, судя по голосу, снимал Ольгу и Романа ведущий Влад Кадони . затем он обратился к самому Гриценко. «Че пришел?» — спросил Кадони. «Поздороваться», — ответил смущенный Гриценко.

Подписчики весьма неоднозначно отнеслись к возвращению Романа. В частности, многие поклонники Бузовой уверены, что Гриценко рассматривает девушку как способ добиться успеха и стать по-настоящему популярным, а также завладеть ее деньгами.

"Альфонс ждет добычу", «Мозолит и мозолит! Тупит и тупит», «Гриценко наверно родители посоветовали попробовать с Бузовой. Но Бузовой эта нищая крыса не нужна. Что Бузова должна содержать этого дебила? Они только на словах все открывают бизнес, а на деле что-то не видно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)». «Бузова такая шкура. Сама же не может без его внимания, подтягивает нго», «Бедный паренек, с явно завышенной самооценкой. Не соответствуешь сам», «Да Роме не Бузова нужна, а её деньги привык на халяву жить», — высказали свое мнение пользователи Сети.