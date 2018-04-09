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Завернули в ковёр и выкинули в окно: двух новосибирцев судят за расправу над приятелем
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Завернули в ковёр и выкинули в окно: двух новосибирцев судят за расправу над приятелем 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске начинается суд над двумя 45-летними мужчинами, которых обвиняют в избиении знакомого до смерти.
«От полученных травм потерпевший скончался, а сообщники поместили труп в ковёр, переместили его на балкон и сбросили с пятого этажа», — рассказала корреспонденту корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.
По её словам, преступление произошло 25 сентября 2017 года в одном из домов на улице Гоголя, куда все трое пришли в гости к общей знакомой. Ссора между гостями началась из-за того, что во время застолья потерпевший некорректно отозвался о хозяйке квартиры.
Новость дополняется.
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