Завернули в ковёр и выкинули в окно: двух новосибирцев судят за расправу над приятелем

Новосибирске начинается суд над двумя 45-летними мужчинами, которых обвиняют в избиении знакомого до смерти.

«От полученных травм потерпевший скончался, а сообщники поместили труп в ковёр, переместили его на балкон и сбросили с пятого этажа», — рассказала корреспонденту корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.

По её словам, преступление произошло 25 сентября 2017 года в одном из домов на улице Гоголя, куда все трое пришли в гости к общей знакомой. Ссора между гостями началась из-за того, что во время застолья потерпевший некорректно отозвался о хозяйке квартиры.

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