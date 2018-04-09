Во время отключения света за долги «Саратовэнерго» умер мужчина

В Балаковском районе пенсионер скончался от инфаркта, когда к нему пришли отключать электричество за задолженность в 300 рублей.

Саратовэнерго насчитало задолженность у Василия Воробьева и пришло отключать его дом от электричества. Когда пенсионер увидел электриков, то разволновался и ему стало плохо. Правда, долг оказался в прямом смысле копеечным — всего в 300 рублей.

— Они попросили квитанции об оплате и пошли смотреть счетчик. В этот момент он вернулся с квитанциями и в уже взволнованном состоянии упал возле них прямо у ворот, — говорит родственница погибшего Наталья Воробьева

У Василия Васильевича произошел инфаркт. Сами представители «Саартвоэнерго» говорят, что после осмотра пообещали абоненту, что не будут его отключать.

— После этого у него не знаем, что произошло, инфаркт или тромб оторвался, — пояснила Ольга Ширбуретова, специалист энергоснабжающей компании в интервью телекомпании «Балаковский репортер».