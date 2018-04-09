Ещё
Во время отключения света за долги «Саратовэнерго» умер мужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во время отключения света за долги «Саратовэнерго» умер мужчина 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
В Балаковском районе пенсионер скончался от инфаркта, когда к нему пришли отключать электричество за задолженность в 300 рублей.
Саратовэнерго насчитало задолженность у Василия Воробьева и пришло отключать его дом от электричества. Когда пенсионер увидел электриков, то разволновался и ему стало плохо. Правда, долг оказался в прямом смысле копеечным — всего в 300 рублей.
— Они попросили квитанции об оплате и пошли смотреть счетчик. В этот момент он вернулся с квитанциями и в уже взволнованном состоянии упал возле них прямо у ворот, — говорит родственница погибшего Наталья Воробьева.
У Василия Васильевича произошел инфаркт. Сами представители «Саартвоэнерго» говорят, что после осмотра пообещали абоненту, что не будут его отключать.
— После этого у него не знаем, что произошло, инфаркт или тромб оторвался, — пояснила Ольга Ширбуретова, специалист энергоснабжающей компании в интервью телекомпании «Балаковский репортер».
Новости Саратова: последние новости
В Саратове заканчивается карантин «Саратовские авиалинии» зарегистрировали фирму «Ivolga» Заставлявшие лизать ботинки саратовскую школьницу живут в нормальных семьях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул189
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй77
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия168
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина41
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»106
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение