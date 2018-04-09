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Курс доллара превысил 59 рублей впервые с декабря
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Курс доллара превысил 59 рублей впервые с декабря 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Курс доллара на торгах вырос на 1,14 руб. и достиг отметки в 59,31 руб. впервые с 25 декабря 2017 года.
Курс евро на бирже вырос на 1,36 руб. и составил 72,74 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Ранее сообщалось, что официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль.
Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
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