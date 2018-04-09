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Биржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года
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Рубль рухнул

Биржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года 

Банки.ру 52 минуты назад
Фото: Югополис
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник поднялся выше 72 рублей впервые с 3 августа 2017 года. Курс доллара обновил максимум, поднявшись выше отметки 58,77 рубля, впервые с 25 декабря 2017 года.
По данным на 11:27 мск, курс европейской валюты увеличился на 0,81 рубля, до 72,185 рубля, курс американской — на 0,6 рубля, до 58,78 рубля.
Продуктовый виджет
По мнению экспертов, валюты растут на фоне расширения санкционного списка Минфина США в отношении России.
Ранее Минфин США внес в санкционный список семь бизнесменов, 17 чиновников, а также полтора десятка юридических лиц из РФ. В частности, санкции введены в отношении главы ВТБ Андрея Костина, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, президента объединенной компании «Русал» Олега Дерипаски, бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова и миллиардера Сулеймана Керимова, заместителя председателя ЦБ РФ Александра Торшина.
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