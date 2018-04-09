Биржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник поднялся выше 72 рублей впервые с 3 августа 2017 года. Курс доллара обновил максимум, поднявшись выше отметки 58,77 рубля, впервые с 25 декабря 2017 года.

По данным на 11:27 мск, курс европейской валюты увеличился на 0,81 рубля, до 72,185 рубля, курс американской — на 0,6 рубля, до 58,78 рубля.

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