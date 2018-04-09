В Башкирии за неделю произошло около 250 случаев подтопления домов и участков улиц

УФА, 9 апреля. / ТАСС /. Около 250 случаев подтопления домов, придомовых территорий и участков улиц произошло за первую неделю апреля в Башкирии , сообщил в понедельник председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

"За первую неделю апреля в связи с потеплением зарегистрировано почти 250 случаев подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков улиц в 27 муниципалитетах. Ликвидацией подтоплений талыми водами занимаются коммунальные, дорожные и спасательные службы: производится откачка воды, прокладываются боковые водоотводные канавы", — сказал он на совещании в региональном правительстве.

По прогнозу вскрытие рек планировалось с 11 апреля, но по факту процессы идут с опережением, уточнил он. Так, вскрылась река Тайрук в Ишимбайском районе, реки Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском районе, река Уфа в районе Шакши и другие. «Большинство паводкоопасных рек находится в „спящем“ режиме. Это подтверждается информацией из сорока временных водомерных постов и семнадцати круглосуточных гидропостов Башгидрометцентра», — добавил Гумеров.