В волжском филиале AB InBev проходят акции по промышленной безопасности

6 апреля на филиале компании ABInBevEfes в Волжском ввели «Безопасный режим». Так называются ежегодные профилактические мероприятия по промышленной безопасности, которые уже стали традиционными на предприятиях организации. В 2018 году сотрудников компании ждут тренинги, презентации инноваций, практические занятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению несчастных случаев.

Безопасность труда — один из важнейших вопросов организации работы заводов компании, поэтому руководство волжского филиала выделило целый рабочий день для проведения «Дня безопасности 2018». Участие сотрудников в подобных мероприятиях позволяет повышать их уровень знаний и навыков, необходимых на рабочем месте. Перед волжскими пивоварами всегда стоит цель не допустить ни одного несчастного случая на производстве.

Основная цель «Дня Безопасности 2018» — продвижение безопасного поведения на рабочем месте, на дорогах и дома. Именно поэтому спикерами мероприятия стали представители различных ведомств, являющиеся специалистами по безопасности в данных направлениях: Всероссийское добровольное пожарное общество; МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»; УГИБДД РФ по городу Волжскому и производитель химических веществ «Ecolab».

«Мероприятия по профилактике травматизма включают в себя не только решение вопросов охраны труда, но и внедрению новых, передовых методов организации безопасной работы с химическими веществами на каждом производственном участке», — подчеркнул территориальный менеджер по продажам Ecolab Виталий Горлачев.

Сотрудники волжского филиала AB InBev Efes регулярно проходят обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации, промышленной безопасности опасных производственных объектов и действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По окончанию теоретической части сотрудники подразделений перешли к практическим занятиям — отработке действий в чрезвычайных ситуациях, эвакуации персонала, ликвидации пожара и оказанию первой доврачебной помощи. В целом в мероприятии было задействовано более 100 сотрудников завода.

«Правила пользования огнетушителем следует знать каждому гражданину, поскольку огнетушитель является одним из самых оперативных средств тушения пожара и все мы можем оказаться в неожиданной и опасной ситуации», — отметила директор ГО ВОО «ВДПО» Валентина Бирюлёва

«Наша компания делает каждый день безопасным! Именно поэтому на нашем предприятии применяются современные стандарты в сфере охраны труда и безопасности. Наши драйверы успеха — это: безопасность на работе, безопасность на дорогах и безопасность дома!», — заявил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в Волжском Игорь Гайдым: