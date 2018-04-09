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На «Доступную среду» для инвалидов в Карелии выделено более 33 млн
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На «Доступную среду» для инвалидов в Карелии выделено более 33 млн 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
По мнению главы Минсоцзащиты, в республике растет число граждан, положительно оценивающих доступность объектов и услуг для инвалидов.
Об этом рассказали на заседании Совета по делам инвалидов при главе республики. Так, в рамках госпрограммы «Доступная среда» в прошлом году было получено финансирование в размере 41,5 млн рублей. Как сообщается в пресс-релизе министерства соцзащиты республики об итогах реализации программы в 2017 году, фактически все эти средства были освоены. По данным ведомства, был повышен уровень доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 36 объектов, таким образом в республике полностью или частично доступны 402 объекта — центры социальной работы, объекты здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, связи.
Среди итогов прошлго года министерство отмечает, трудоустройство 309 граждан, также были переоборудованы 25 рабочих мест в соответствии с потребностями инвалидов, проводились спортивные мероприятия, велась работа по обследованию и составлению планов по адаптации аэропорта «Петрозаводск», водного вокзала, автовокзала Петрозаводска, на базе учреждений культуры проведены коррекционные занятия для детей-инвалидов.
— Люди, которые имеют ограничения по здоровью, должны ощущать то, что среда, общество меняются, происходит постоянная интеграция. Доступная среда — это не только доступность в прямом смысле,
— считает министр Ольга Соколова. -Это и доступность общения, работы, качества жизни. И это займет не один год, но работа продолжается и сами инвалиды видят ее результаты — по итогам мониторинга доля граждан, положительно оценивающих доступность объектов и услуг, в Карелии растет.
В 2018 году планируется переоборудовать еще 70 объектов. На этот год для продолжения реализации программы выделено 33,5 млнрублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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