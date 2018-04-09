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Афипский НПЗ подтвердил статус организации высокой социальной эффективности
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Афипский НПЗ подтвердил статус организации высокой социальной эффективности 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Содействие развитию спорта и здоровому образу жизни является одним из ключевых направлений социальной политики Афипского НПЗ. На предприятии регулярно организуются бесплатные занятия физической культурой, проводятся общезаводские Спартакиады и спортивные праздники. По итогам 2017 года Афипский НПЗ был также отмечен в номинациях «За сокращение производственного травматизма» и «За развитие социального партнерства».
Предприятие становится победителем регионального этапа конкурса второй год подряд. Так, в 2016 году завод был признан лучшим среди производственных организаций Краснодарского края сразу в нескольких направлениях: создание и развитие рабочих мест, развитие социального партнерства.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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