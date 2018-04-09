Афипский НПЗ подтвердил статус организации высокой социальной эффективности

Содействие развитию спорта и здоровому образу жизни является одним из ключевых направлений социальной политики Афипского НПЗ. На предприятии регулярно организуются бесплатные занятия физической культурой, проводятся общезаводские Спартакиады и спортивные праздники. По итогам 2017 года Афипский НПЗ был также отмечен в номинациях «За сокращение производственного травматизма» и «За развитие социального партнерства».