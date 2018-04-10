Роспотребнадзор подготовил претензии по итогам «горячей линии»

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . По итогам «горячей линии» в преддверии Всемирного дня прав потребителей Роспотребнадзор подготовил более 3 тысяч претензий, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Поясняется, что Роспотребнадзор в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, провел всероссийскую «горячую линию» по защите прав потребителей.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, уже второй год подряд внимание общественности и профессиональных защитников прав потребителей обращено к проблемам трансформации традиционных рынков в цифровые. В этом году с 12 по 26 марта специалисты Роспотребнадзора в различных регионах консультировали потребителей в новых форматах. Всего специалистами ведомства было проведено свыше 38 тысяч консультаций, более половины которых по телефонам «горячей линии».

Отмечается, что больше всего вопросов было связано с технически сложными товарами — более 20%, еще почти 14% обратившихся интересовались применением положений законодательства о защите прав потребителей. Также более 4 тысяч столкнулись с проблемами продажи/приобретения товаров дистанционным способом. В целом, вопросы, задаваемые гражданами, касались услуг ЖКХ, долевого строительства, туристских, медицинских, образовательных услуг, а также услуг связи.

"По результатам рассмотрения обращений специалистами Роспотребнадзора подготовлено более 3 тысяч проектов претензий. Некоторые обращения послужили основанием для возбуждения административных дел и проведения проверок", — говорится в сообщении.