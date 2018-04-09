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Ивановская область и Почта России расширят сферы сотрудничества
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Ивановская область и Почта России расширят сферы сотрудничества 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ИВАНОВО, 9 апр — РИА Новости. Соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития почтовой связи на территории Ивановской области подписали врио губернатора региона Станислав Воскресенский и генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
right"Соглашение предполагает, в том числе, повышение доступности почтовой связи, особенно в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, внедрение и развитие социально значимых услуг почтовой связи, продвижение новых, в том числе высокотехнологичных услуг", — сказал собеседник агентства.
По данным Подгузова, в текущем году в Ивановской области планируется отремонтировать 30 отделений почтовой связи, 16 из них будут отремонтированы с учетом требований программы «Доступная среда». «Одновременно с этим продолжится расширение присутствия „Почта Банка“: открытие банковских окон запланировано в 18 отделениях почтовой связи», — сказал представитель «Почты России».
Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул необходимость увеличения заработных плат работников почтовой связи. Он отметил, что это возможно, в том числе за счет внедрения новых услуг, предлагаемых отделениями почты России.
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