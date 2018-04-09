В Генпрокуратуре пообещали опубликовать переписку с Терезой Мэй

"Сегодня (9.04) мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ее обязанностей министра внутренних дел этой страны", — сказал Карапетян.