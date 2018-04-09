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В Генпрокуратуре пообещали опубликовать переписку с Терезой Мэй
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В Генпрокуратуре пообещали опубликовать переписку с Терезой Мэй 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Reuters
Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян заявил, что российская сторона опубликует переписку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, касающуюся времени, когда она возглавляла МВД страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Сегодня (9.04) мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ее обязанностей министра внутренних дел этой страны", — сказал Карапетян.
Он также отметил, что максимальное число отказов выдачи преступников Генпрокуратура получила в период с 2010 года по 2016 год, когда британским министром внутренних дел была Мэй.
Ранее советник генерального прокурора России Николай Атмоньев заявил, что в ликвидации Александра Литвиненко больше всего был заинтересован Борис Березовский.
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 Ещё 12 источников 
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