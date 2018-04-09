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За день 50 самых богатых россиян потеряли почти 12 млрд долларов
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За день 50 самых богатых россиян потеряли почти 12 млрд долларов 

Newsru.com 45 минут назад
Фото: Newsru.com
Состояние 50 богатейших людей России из списка Forbes за день сократилось более чем на 11,7 млрд долларов, сообщает. Их капиталы снижаются вслед за падением индекса Московской биржи, который в понедельник упал ниже 1100 пунктов (примерно на 9%) впервые с сентября 2017 года.
Курс доллара США превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года. Единая европейская валюта впервые за полтора года превысила уровень 74 рубля за евро. Подобные обвалы бывали только во время кризисов, отмечают аналитики.
Самые большие потери понес Олег Дерипаска, чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на 1,3 млрд долларов. Forbes в понедельник оценил состояние Дерипаски в 4 млрд долларов, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года оно составляло 6,7 млрд
Столько же потерял и основной владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к числу «олигархов», которые «играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России», а потому не должны быть «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей. Цена акций «Норильского никеля» 9 апреля снизилась более чем на 15%.
Виктор Вексельберг потерял 908 млн долларов, а Сулейман Керимов — 813 млн Оба входят в опубликованное 6 апреля дополнение к санкционному списку США.
Двое других фигурантов списка потеряли заметно меньше. Так, Андрей Скоч, по данным Forbes, лишился 106 млн долларов, а Владимир Богданов — 47 млн А на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка 9 апреля, по данным рейтинга, не сказалось вовсе.
Тем временем премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры поддержки для компаний, подпавших под американские санкции., По словам главы правительства, это «касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса».
"Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров ведомств выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку здесь можно было бы компаниям оказать. Ну и проработать вопрос об эффективных ответных мерах РФ. Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать", — добавил премьер.
Формально санкции США предписывают американским инвесторам выйти из акционерного и долгового капитала только компаний, прямо указанных в санкционном списке, но инвесторы явно стремятся уйти от российского риска в целом, отмечает в этой связи газета
"Коммерсант"
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