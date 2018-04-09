Forbes подсчитал убытки российских миллиардеров из-за обвала на рынках 

Российские долларовые миллиардеры за день потеряли больше 12 миллиардов долларов после введения новых санкций США, сообщает Forbes.
Сегодня на торгах в России и за рубежом наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Обвал котировок «Русала» стал главным событием дня. Олег Дерипаска пострадал от новых санкций сильнее других. Его состояние сократилось на 1,3 миллиарда долларов, подсчитали в издании. Столько же потерял его партнер по «Норильскому никелю» Владимир Потанин. Замыкает тройку Виктор Вексельберг — его потери составили почти 1 миллиард долларов.