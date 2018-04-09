Эдуард Лимонов: Мне их не жалко. Я бы у них все отобрал

Почему такой заголовок? Объясняю. Олигарх Дерипаска за сутки потерял один миллиард долларов, или где-то одну пятую своих капиталов. Это потому что цены на акции его компаний ( "Русал" , «Базовый Элемент», группа «Газ») упали при известии о том, что активы Дерипаски попали в санкционный список США

Между тем Дерипаска продаёт алюминий в США уже более 20 лет. Только в прошлом году он заработал в США на алюминии 1,5 миллиарда долларов. Так что не расплывайтесь в патриотических слезах по поводу несчастного Дерипаски.

Сулейман Керимов вроде потерял 950 миллионов долларов. Вы помните, он сидит во Франции , обвиняется в покупке французских вилл на Лазурном берегу по бросовым ценам. Вилл на Лазурном берегу? А что это нам с вами принесло, где наша выгода с этих вилл?

Авантюрист что-ли Керимов какой-то, авантюрист, причём тут Россия и мы с вами, народ России?

Вексельберг и его "Ренова" потеряли около 400 миллионов. СМИ нас успокаивают, что для Вексельберга такая потеря не критична, мол у него денег 12 миллиардов. И что у него мол есть в США американская компания «Колумбус-Нова» со штаб-квартирой в Чикаго

Говорят потерял и олигарх Богданов — владелец «Сургут-НефтеГаза», и Газпром потерял, и ВТБ Андрея Костина не сладко. Мне их не жалко. Я бы у них всё отобрал. И вы их не жалейте. Они ведь по сути не наши. Не воспринимайте их как российских. Деньги говорят не пахнут. Наличные пахнут, и крепко, но что ещё о деньгах интересно, что у их обладателей нет Родины. Весь романтический ореол вокруг олигархов надут искусственно, их личное участие в деятельности предприятий, которые они захапали по блату в период залоговой приватизации — воспето зря. Они, на самом деле, лишние в круговороте труда и капитала, — нахлебники.

Не верьте той лапше, которую класс буржуазии вешает вам на уши, якобы существуют страшно работающие на благо нас всех миллиардеры, просто изнывающие на работе. На самом деле, того что достаётся им, идёт в их карманы, они не заслуживают. Крупнейшие российские предприятия, получены ими были по бросовым ценам. Их спешно продавала власть, просто всучивала и впаривала в любые частные руки, чтобы создать класс собственников в стране.

Вас интересуют цены? Вот вам для примера. Больше всех заплатил Потанин. 51% "Норильского никеля" обошёлся ему в 170,1 миллионов USD. (Власть давала для покупки кредиты в российских банках. Случаев возврата этих кредитов насчитывается всего несколько.) В 2010 «Норникель» оценивался в 12 миллиардов USD, его чистая прибыль в 3 миллиарда ежегодно.

Ведь сам Чубайс признался лет через десять после свершившегося, что приватизация была актом политическим, а не экономической необходимостью. Необходимо было срочно раздать собственность в стране, создать класс собственников, чтобы стал невозможным коммунистический реванш.

Когда я писал книгу-расследование «Охота на Быкова», я во всём разобрался. Там у меня есть глава «Новейший русский Дерипаска». Мало кто понял, почему я написал такое расследование тогда, в 2001 году, стало понятнее только в октябре 2003 когда посадили Михаила Ходорковского . Я уловил методику по которой государство будет впредь раскулачивать неугодных олигархов.

Трамп же поступает как стопроцентный американский патриот, обычный цукин сын, он предпочитает, чтобы Америку снабжали алюминием американские бизнесмены. Потому изгоняет русских, а что он при этом декларирует, — это его дымовая завеса для таких организаций как например ВТО , которая Всемирная торговая, декларирует мировой рынок с равными возможностями. Трамп связывает свои действия с наказанием русских в связи с делом Скрипаля, но Скрипали тут только предлог, попавшийся под руку.

Трамп врёт, у него другие мотивы. Им движет американский бизнес-интерес. Трамп сообразил, что под шумок дела Скрипаля он может выгнать «российских» бизнесменов со своего рынка. Вы поняли?

Так не журитесь по поводу потерь так называемых «российских бизнесменов ».

Кстати, многие из них, наших миллиардеров-патриотов, тотчас послушно, на всякий случай ушли из Крыма , увели свои активы, едва дядя Трамп в прикиде дяди Сэма ввёл против них санкции. А некоторые ведь в Крым и не входили, преследуя свои отдельные от России экономические интересы. Вы чего, не знаете, что не входили? И Сбербанк не входил…

— Так им и надо! — воскликнет нормальный русский человек из Волоколамска или из четырёх сотен моно-городов. И будет абсолютно прав, так воскликнув.

Только ненормальный, не наш горожанин-либерал из Москвы или Питера станет горевать. И уже горюет. Но он же, мокрота этакая, — пособник Запада…

Ну, таким служащим из санкционного списка Трампа, как бывший глава ФСБ , ныне секретарь Совета Безопасности Патрушев или министр МВД Колокольцев — терять нечего, кроме своих зарплат, а они их не потеряли.

Так что они — отдельная статья в этой истории.

Чтобы выносить правильные суждения о происходящих вокруг нас событиях следует прежде всего правильно их понимать.

Для этого есть я, объясняю вам как надо понимать.