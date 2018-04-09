Богатейшие россияне за день потеряли почти 12 миллиардов долларов

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Многие российские миллиардеры пострадали от новых экономических санкций США , сообщил Forbes . По данным издания, в общей сложности богатейшие россияне потеряли около 12 миллиардов долларов.

"РусАл" из-за санкций со стороны США допустил вероятность технического дефолта по некоторым обязательствам. После этого бумаги компании продемонстрировали рекордное снижение.

"Обвал котировок «РусАла» стал главным событием дня, однако санкции ударили не только по состоянию Олега Дерипаски", — пишет Forbes.

Столько же, сколько и Дерипаска, потерял восьмой из богатейших россиян Владимир Потанин , хотя имя бизнесмена в санкционном списке и не фигурирует. Это связано с падением ценных бумаг "Норникеля" , в котором предпринимателю принадлежит доля в 32,9 процента.

В тройку тех, кто пострадал сильнее всего, вошел также Виктор Вексельберг , занимающий в списке Forbes десятое место. Он совместно с партнерами владеет через компанию SUAL Partners 26,5% акций «РусАла», его потери составили 26,5 процента.

Американские санкции

США в минувшую пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. Под санкции попали семь российских предпринимателей и 12 подконтрольных им компаний.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти ограничения вопиющи с точки зрения законности и являются «попранием всего и вся». Он отметил, что в данной ситуации необходим тщательный анализ.

Падение рубля

В понедельник курс рубля резко упал к доллару и к евро. Курсы этих валют вечером росли на 3,7-4,1 процента, а рублевая цена нефти превысила 4,1 тысячи рублей за баррель.

Курс доллара расчетами «завтра» к 20.48 мск повышался на 2,22 рубля — до 60,39 рубля, курс евро — на 3 рубля, до 74,38 рубля, следует из данных Московской биржи . Курс евро в понедельник впервые с августа 2016 года превысил отметку в 75 рублей.

Экономический эксперт Антон Шабанов пояснил RT, что большая часть долгов многих компаний номинирована в иностранной валюте, и ее нужно где-то брать. Тем не менее, по его оценке, рынок скоро восстановится.

"Рубль будет сдавать свои позиции, но большие обвалы долго длиться не будут, постепенно рынок успокоится", — заявил эксперт.