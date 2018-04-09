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ЦИК РФ в конце апреля назовет количество участков, где отменены итоги выборов президента
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ЦИК РФ в конце апреля назовет количество участков, где отменены итоги выборов президента 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России подведет итоги по количеству избирательных участков, на которых были отменены итоги голосования на выборах президента, в 20-х числах апреля. Об этом сообщила в понедельник журналистам председатель ведомства Элла Памфилова.
"Мы сейчас все собираем, информацию из судов и так далее. У нас будет очень большое мероприятие где-то в 20-х числах апреля, все-все подведем, покажем все данные", — сказала она, отвечая на вопрос о количестве участков с отмененными результатами голосования.
По словам главы ЦИК, данная информация «меняется каждый день».
Ранее член Центризбиркома Александр Клюкин сообщил, что итоги голосования отменены из-за нарушений на 18 избирательных участках в девяти регионах страны. Кроме того, еще на пяти-шести участках итоги голосования могут быть отменены по решению суда, отметил он.
Выборы президента прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей, третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.
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