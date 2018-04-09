ЦИК РФ в конце апреля назовет количество участков, где отменены итоги выборов президента

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Центризбирком России подведет итоги по количеству избирательных участков, на которых были отменены итоги голосования на выборах президента, в 20-х числах апреля. Об этом сообщила в понедельник журналистам председатель ведомства Элла Памфилова.

"Мы сейчас все собираем, информацию из судов и так далее. У нас будет очень большое мероприятие где-то в 20-х числах апреля, все-все подведем, покажем все данные", — сказала она, отвечая на вопрос о количестве участков с отмененными результатами голосования.

По словам главы ЦИК, данная информация «меняется каждый день».