Антипинский НПЗ в третий раз получил премию «Твердые знаки»

Торжественное награждение состоялось в Резиденции Губернатора Тюменской области . Премию генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко вручил лично губернатор Тюменской области Владимир Якушев

Предприятие становится призером премии третий год подряд. Так, в предыдущие два года Антипинский НПЗ был признан победителем в номинации «Бизнес. Промышленность».