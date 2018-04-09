Антипинский НПЗ в третий раз получил премию «Твердые знаки» 

Торжественное награждение состоялось в Резиденции Губернатора Тюменской области. Премию генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко вручил лично губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Предприятие становится призером премии третий год подряд. Так, в предыдущие два года Антипинский НПЗ был признан победителем в номинации «Бизнес. Промышленность».
Группа компаний «Новый Поток» (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.