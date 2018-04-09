В Департаменте финансов Москвы состоялась встреча с дочерью первого Народного комиссара финансов СССР Григория Сокольникова.

Григорий Сокольников возглавлял Народный комиссариат финансов СССР с июля 1923 года по январь 1926 года, в период, когда в постреволюционной России началось проведение новой экономической политики.

Под его руководством были заложены основы финансовой системы нашей страны: проведена крупнейшая денежная реформа, введена твёрдая валюта — «золотой» червонец, — которая признавалась не только на территории нашей страны, но и за ее рубежами.

Гелиана Сокольникова поделилась с сотрудниками департамента воспоминаниями о своем отце:

«Григорий Сокольников был из обеспеченной семьи, но выбрал нелегкий путь: в молодости его увлекли идеи Маркса, он участвовал в большевистском движении и стоял у истоков создания РСФСР после Октябрьского переворота. Именно он в связи с выходом страны из Первой мировой войны занимался урегулированием международных отношений и подписывал Брестский мир. В годы Гражданской войны он был командующим фронтом в Туркестане , где и провел свою первую денежную реформу, которая стала репетицией к большой последующей, проведенной уже в СССР».

В мероприятии принимали участие представители Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу во главе с заместителем начальника управления Владиславом Анатольевичем Гридчиным.

«В первые годы советской власти для решения сложнейших экономических и политических задач требовалось обеспечить нормальное функционирование экономики Москвы . На плечах финансистов лежала огромная ответственность, ведь финансовая система — единственный механизм, позволяющий соединить отдельные элементы хозяйственной жизни. Возрождение столицы и всей страны началось именно с восстановления финансовой системы», — сказал Владислав Гридчин.

Министр Правительства Москвы , руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова выразила глубокую признательность Гелиане Сокольниковой за деятельность по возрождению памяти своего отца:

«Это очень ценно и для истории страны, и для истории финансовой системы. К сожалению, имя первого наркома финансов известно далеко не всем, а его роль в проведении денежной реформы не освещалась вообще — до некоторых времен. Позиция изменилась лишь после официальной реабилитации наркома в конце 80—х годов. Конечно же, нам, финансистам, обязательно нужно знать это имя — Григория Яковлевича Сокольникова, — и его дела. И я не сомневаюсь, что сегодняшняя встреча запомнится каждому из нас на всю жизнь».

Елена Зяббарова также отметила, что финансовое просвещение и финансовая грамотность всегда являлись важной составляющей работы Департамента финансов города Москвы:

«И я хочу подчеркнуть, что открытость бюджетной политики города, повышение финансовой грамотности москвичей всех возрастов, просветительская деятельность в этой области останутся для нас важными задачами и в будущем».

Биографическая справка.

Григорий Яковлевич Сокольников родился 15 августа 1888 года в городе Ромны Полтавской губернии в семье военного врача. Когда ему было пять лет, семья переехала в Москву.

Григорий Сокольников вступил в РСДРП во время Первой русской революции 1905 года, но уже в 1907 году был арестован и приговорен к пожизненной ссылке, из которой ему удалось бежать за границу в 1909 году. За период эмиграции, длившийся 8 лет, Сокольников окончил юридический факультет Сорбонны и сдал экзамен на степень доктора по экономической истории.

В 1917 году он возвратился в Россию, участвовал в Октябрьской революции. Когда в 1923 году был создан Наркомат финансов СССР, Григорий Сокольников стал первым наркомом финансов страны. Он занимал этот пост до 1926 года, когда на смену новой экономической политике пришла командно—административная система.

Затем он недолго работал в Госплане, в 1929—1932 году был полпредом СССР в Великобритании , а после возвращения работал на руководящих должностях в наркоматах иностранных дел и лесной промышленности СССР.

26 июля 1936 года Григорий Сокольников был арестован, в январе 1937 года — приговорен к 10 годам тюремного заключения. Он погиб в Тобольской тюрьме в мае 1939 года. Место его захоронения неизвестно.

Григорий Сокольников был реабилитирован в июне 1988 года.