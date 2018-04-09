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Росгеология начинает поиски золота на новом объекте в Амурской области
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Росгеология начинает поиски золота на новом объекте в Амурской области 

Rambler News Service 34 минуты назад
«Дальневосточное ПГО» (филиал «Амургеология», входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология) начинает поиски месторождений золота в пределах Соловьевской площади в Амурской области. Такая задача поставлена в рамках нового государственного контракта, заказчиком которого выступает Департамент по недропользованию по ДФО, сообщили в Росгеологии.
Геологические исследования рассчитаны на три года — со второго квартала 2018 года по четвертый квартал 2020 года.
Общая площадь объекта — 270 км2. Участок расположен на территории Тындинского административного района области, в пределах Соловьевского рудного узла, который включает в свой состав законсервированное Джалиндинское (Кировское) золоторудное месторождение и выявленные ранее предшественниками Ивановский и Александровский перспективные участки. Учитывая исходные данные специалисты «Дальневосточного ПГО» ожидают в пределах выделенной перспективной Соловьевской площади выявление золоторудных объектов жильного золото-кварцевого малосульфидного типа, а также линейных штокверковых зон с крупнообъемным оруденением.
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