Росгеология начинает поиски золота на новом объекте в Амурской области

«Дальневосточное ПГО» (филиал «Амургеология», входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология) начинает поиски месторождений золота в пределах Соловьевской площади в Амурской области . Такая задача поставлена в рамках нового государственного контракта, заказчиком которого выступает Департамент по недропользованию по ДФО, сообщили в Росгеологии.

Геологические исследования рассчитаны на три года — со второго квартала 2018 года по четвертый квартал 2020 года.

Общая площадь объекта — 270 км2. Участок расположен на территории Тындинского административного района области, в пределах Соловьевского рудного узла, который включает в свой состав законсервированное Джалиндинское (Кировское) золоторудное месторождение и выявленные ранее предшественниками Ивановский и Александровский перспективные участки. Учитывая исходные данные специалисты «Дальневосточного ПГО» ожидают в пределах выделенной перспективной Соловьевской площади выявление золоторудных объектов жильного золото-кварцевого малосульфидного типа, а также линейных штокверковых зон с крупнообъемным оруденением.