Общественному транспорту Екатеринбурга дадут АвтоГРАФ

В текущем году в уральской столице будут реконструированы и перенесены 24 остановки общественного транспорта. Об этом «Уралинформбюро» сообщил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

"Нам надо реконструировать около 40 остановочных комлексов, но мы пока ограничены в средствах. Список еще уточняется. Это будут площадки не в центре города, а проблемные комплексы", — добавил вице-мэр.

Он также добавил, что 21 остановочный пункт в этом году будет оснащен информационными табло, благодаря которым пассажиры смогут оперативно получать информацию о маршрутах и интервале движения общественного транспорта.

"Сегодня мы со 100% точностью можем следить и видеть, где у нас находятся транспортные средства. В этом году мы оснастим практически весь муниципальный транспорт необходимой электроникой — каждый трамвай, автобус и троллейбус будет снабжен «АвтоГРАФом» (система спутникового мониторинга транспорта — прим. ред.). Это устройство позволяет водителю видеть расстояние до предыдущего транспортного средства и следом идущий маршрут. Благодаря этому мы в режиме онлайн сможем корректировать движение подвижного состава", — отметил Архипов.