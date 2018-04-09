Общественному транспорту Екатеринбурга дадут АвтоГРАФ 

В текущем году в уральской столице будут реконструированы и перенесены 24 остановки общественного транспорта. Об этом «Уралинформбюро» сообщил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.
"Нам надо реконструировать около 40 остановочных комлексов, но мы пока ограничены в средствах. Список еще уточняется. Это будут площадки не в центре города, а проблемные комплексы", — добавил вице-мэр.
Он также добавил, что 21 остановочный пункт в этом году будет оснащен информационными табло, благодаря которым пассажиры смогут оперативно получать информацию о маршрутах и интервале движения общественного транспорта.
"Сегодня мы со 100% точностью можем следить и видеть, где у нас находятся транспортные средства. В этом году мы оснастим практически весь муниципальный транспорт необходимой электроникой — каждый трамвай, автобус и троллейбус будет снабжен «АвтоГРАФом» (система спутникового мониторинга транспорта — прим. ред.). Это устройство позволяет водителю видеть расстояние до предыдущего транспортного средства и следом идущий маршрут. Благодаря этому мы в режиме онлайн сможем корректировать движение подвижного состава", — отметил Архипов.
Также администрация Екатеринбурга рассматривает предложение по модернизации от «Ростелекома». Компания намерена за свой счет преобразовать 200 остановочных комплексов в городе. «Они хотят сделать „умные“ остановки и передать нам в концессию. Стоимость работ — порядка 1,5 миллиарда рублей. Если это будет реализовано, на остановках появятся информационные табло, wi-fi, а также устройства, позволяющие зарядить телефон», — заявил замглавы администрации Екатеринбурга.