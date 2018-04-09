«Взяла из детского пособия»: полицейский на Южном Урале погасила долг за свет в 190 тысяч

Жительница села Аргаяш, которой из-за просрочки платежей отключили свет, вернула «Челябэнергосбыту» 190 тысяч рублей. В споре полицейского, которая утверждает, что ресурсникам задолжали прежние владельцы дома, суд принял сторону поставщиков электроэнергии.

Свет в частном доме в Аргаяше из-за долга в 189 тысяч рублей отключили в декабре прошлого года. Он отапливался за счёт электроэнергии. По информации «Челябэнергосбыта», собственники жилья не платили за электричество пять лет.

Спустя три месяца хозяйка дома всё-таки заплатила по счетам.

— Собственница дома, убеждённая, что долги за электроэнергию сформировали прежние хозяева и не платившая за ресурс в течение пяти лет, после трёх месяцев отключения от электричества в апреле этого года всё же оплатила долг, — уточнили в ПАО «Челябэнергосбыт».

Хозяйка дома, которая служит в полиции, утверждает, что во всём виноваты прежние владельцы дома, которые при его продаже умолчали о долге.

— В моём споре с «Челябэнергосбытом» суд встал на сторону ресурсников, — рассказала 74.ru жительница Аргаяша Лилия. — Но я намерена вновь обратиться в суд. Теперь буду судиться по отдельности с каждым сотрудником компании и прежними владельцами дома, которые продали мне его с долгом. Почему я должна заплатить за пять лет, если в это время не жила в доме? Конечно, жить без света с двумя маленькими детьми не могу, долг и пени в 190 тысяч мне пришлось оплатить. Часть денег пришлось взять из детского пособия на второго ребёнка. Хочу к президенту обратиться и рассказать про этот беспредел.

Всего южноуральцы задолжали за свет 1,7 миллиарда рублей.

— За три месяца 2018 года мы направили в суды почти две тысячи исков в отношении злостных неплательщиков, — уточнил директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. — До конца весны во многих городах области пройдут совместные рейды судебных приставов и представителей нашей компании. В производстве находится 3,5 тысячи исполнительных листов. На имущество должников налагается обременение, то есть его невозможно ни продать, ни подарить. Часть имущества может быть арестована и изъята. Также неплательщиков могут ограничить в выезде за границу до погашения определённого судом долга.

При этом чтобы отключить должнику свет, судебное решение не требуется. Компания вправе ограничить потребителя, когда его долг превысил нормативные начисления за два месяца. Энергетикам нужно лишь уведомить человека об отключении.

С начала этого года уведомления о готовящемся ограничении от ПАО «Челябэнергосбыт» получили 40 тысяч южноуральцев.

— Надо отметить, это действенная мера: многие находят возможность погасить задолженность либо обращаются в компанию с заявлением о рассрочке платежей. Без света в январе–марте остались восемь тысяч домохозяйств. Возобновление энергоснабжения производится после полного погашения задолженности, — заключил Андрей Святых.