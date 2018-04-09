В Бугуруслане открылся новый центр гемодиализа

В кабинете на базе городской больницы Бугуруслана жизненно необходимые процедуры будут получать жители города и прилежащих территорий.

Новый диализный центр — седьмой в области. Отделение гемодиализа площадью 400 кв. м. расположилось на 4 этаже стационарного корпуса Бугурусланской городской больницы. В специально подготовленном помещении развернуто три диализных зала, оснащенных 12 аппаратами.

Имеются также залы водоподготовки, миксер для приготовления концентрата, установка для центральной подачи концентрата к аппаратам «искусственная почка». Министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова сообщила, что центр открыт при частно-государственном партнерстве и отметила, что он «едва ли не образцовый».