В Бугуруслане открылся новый центр гемодиализа 

В кабинете на базе городской больницы Бугуруслана жизненно необходимые процедуры будут получать жители города и прилежащих территорий.
Новый диализный центр — седьмой в области. Отделение гемодиализа площадью 400 кв. м. расположилось на 4 этаже стационарного корпуса Бугурусланской городской больницы. В специально подготовленном помещении развернуто три диализных зала, оснащенных 12 аппаратами.
«В новое отделение жители северной части области будут переводиться поэтапно. Работа будет вестись в две смены. Врачи и медицинские сестры прошли профессиональную подготовку в городах Санкт-Петербург, Самара, Тольятти», — рассказал главный врач больницы Александр Еремин.
Имеются также залы водоподготовки, миксер для приготовления концентрата, установка для центральной подачи концентрата к аппаратам «искусственная почка». Министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова сообщила, что центр открыт при частно-государственном партнерстве и отметила, что он «едва ли не образцовый».
«ФедералПресс» сообщал, что аналогичное отделение на 6 аппаратов приступило к работе на базе городской больницы Медногорска 2 апреля. Диализный центр в Медногорске открылся после обращения местных жителей к президенту Путину через журналиста Александра Гамова.