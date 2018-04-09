Житель Удмуртии, задавивший во сне новорожденную дочь, заплатит штраф

Как установлено судом, 22-летний мужчина жил в городе Можга вместе с супругой, тещей и новорожденной дочерью. Накануне случившегося они отмечали новогодние праздники.

"Употребив спиртные напитки, мужчина лег на диван, где в это время спала дочь. Во время сна отец придавил ребенка и перекрыл ему доступ воздуха. В результате этого девочка скончалась", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Суд назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 7 тысяч рублей.