В Первомайском районе Новосибирска — новый глава

В понедельник, 10 апреля, нового главу представили сотрудникам администрации района.

Представляя коллективу администрации Новосёлова, мэр Локоть отметил, что у того уже есть опыт руководящей работы, но ему, безусловно, нужно ещё многое узнать, понять и многому научиться. Обращаясь к новому главе районной администрации, Анатолий Локоть отметил, что ни один другой район Новосибирска не похож не Первомайский.

«Здесь есть свои особенности, которые надо обязательно учитывать при принятии управленческих решений. Район развивается, ведётся интенсивное строительство. Мы надеемся, что будут появляться и дальше новые социальные объекты, а не только квадратные метры жилых домов, что район будет благоустраиваться», — отметил мэр.

Известно, что ранее 44-летний Виталий Новосёлов занимал должность заместителя главы Кировского района, а с 2008-го по 2014-й год работал помощником Анатолия Локтя.