Электричество планируется отключить на нескольких улицах Ростова-на-Дону

Электричество планируется отключать с 9.00 до 17.00 на нескольких улицах Ростова-на-Дону 10-13 апреля.

Как сообщает пресс-служба АО «Донэнерго», 10 апреля света не будет в ряде домов на улицах 6-я, 8-я и 10-я Линии, 11 апреля — на улице Кольцевой, 12 апреля — на проспектах Коммунистическом и Стачки.

13 апреля будет прекращено электроснабжение домов на улицах Рябышева, Школьной и Черевичкина.

В сообщении поясняется, что отключение света связано с проведением работ на электросетях с целью исключения аварийных ситуаций.