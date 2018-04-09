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Электричество планируется отключить на нескольких улицах Ростова-на-Дону
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Электричество планируется отключить на нескольких улицах Ростова-на-Дону 

АиФ Ростов 41 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
Электричество планируется отключать с 9.00 до 17.00 на нескольких улицах Ростова-на-Дону 10-13 апреля.
Как сообщает пресс-служба АО «Донэнерго», 10 апреля света не будет в ряде домов на улицах 6-я, 8-я и 10-я Линии, 11 апреля — на улице Кольцевой, 12 апреля — на проспектах Коммунистическом и Стачки.
13 апреля будет прекращено электроснабжение домов на улицах Рябышева, Школьной и Черевичкина.
В сообщении поясняется, что отключение света связано с проведением работ на электросетях с целью исключения аварийных ситуаций.
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