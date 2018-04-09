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Не вернувшаяся из гостей нижегородка найдена погибшей
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Не вернувшаяся из гостей нижегородка найдена погибшей 

Vgoroden.ru 39 минут назад
Фото: В городе N
Пропавшая жительница Дзержинска Светлана Гардеенкова найдена погибшей. Как сообщает ПСО «Волонтер», 42-летняя женщина не вернулась домой в конце марта. В тот день она гостила у своих знакомых в Нижнем Новгороде.
Напомним, 31 марта Светлана пропала по дороге из гостей на улице Краснозвездной в Советском районе. Спустя неделю женщину нашли мертвой.
Волонтеры приносят соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, в Нижнем Новгороде несколько часов разыскивали восьмилетнюю девочку.
Фото: ПСО «Волонтер»
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