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В Стерлитамакском районе под воду ушли несколько домов
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В Стерлитамакском районе под воду ушли несколько домов 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
Девять домов в низине деревни Марьевка Стерлитамакского района затопило паводковыми водами. Имущество местных жителей, включая мебель и вещи на придомовой территории, оказалось под водой, сообщает телеканал UTV.
— Всё залило — подвал, там у меня котельная, электроприборы, — рассказал житель Марьевки Ильшат Гареев. — Сейчас я всё выключил. Трубу положили вчера, вода пошла в сторону. Уровень немножко упал. Не знаю, что днём будет, потепление же. Вода с полей снова может пойти.
Со слов местных жителей, земля сильно промёрзла и воду не впитывает. В последний раз большую воду тут видели в 1995 году, до этого подтопляло только огороды.
В местной администрации рассказали, что в Марьевке установили водопропускную трубу и что воду удалось отвести.
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