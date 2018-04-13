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Закрытые из-за метели зимники на Ямале возобновили работу
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Закрытые из-за метели зимники на Ямале возобновили работу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ГТРК "Ямал"
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Большинство зимних автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которые были закрыты из-за метели более двух суток, возобновили работу. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора арктического региона.
"Ямальские зимники начинают открываться после метели. Сегодня разрешен проезд по зимнику Салехард — Надым для всех видов транспортных средств. Открыто движение по зимней автомобильной дороге Уренгой — Красноселькуп и движение на всей протяженности зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале", — говорится в сообщении.
Из-за потепления запрещен проезд только по сезонной трассе Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, добавили в пресс-cлужбе.
Ранее сообщалось, что по погодным условиям все зимники на Ямале закроют до 30 апреля. Передвигаться в арктическом регионе можно будет водным и воздушным транспортом.
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