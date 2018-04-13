Закрытые из-за метели зимники на Ямале возобновили работу

"Ямальские зимники начинают открываться после метели. Сегодня разрешен проезд по зимнику Салехард Надым для всех видов транспортных средств. Открыто движение по зимней автомобильной дороге Уренгой — Красноселькуп и движение на всей протяженности зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале", — говорится в сообщении.

Из-за потепления запрещен проезд только по сезонной трассе Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, добавили в пресс-cлужбе.

Ранее сообщалось, что по погодным условиям все зимники на Ямале закроют до 30 апреля. Передвигаться в арктическом регионе можно будет водным и воздушным транспортом.