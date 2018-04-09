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Депозитарий Citi приостановил операции с бумагами En+
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Депозитарий Citi приостановил операции с бумагами En+ 

Прайм 38 минут назад
Депозитарий Citi (британский регулятор) временно приостановил торги ценными бумагами российской металлургической компании EN+ Group после введения санкций в отношении Олега Дерипаски Вашингтоном, сообщает Лондонская биржа.
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