Охота на радиозонды: пожалуй, самое своеобразное хобби среди пожилых людей в объективе швейцарского фотографа

Выходя на пенсию, многие старики увлекаются рыбалкой. Кто-то находит себя в искусстве, а некоторые просто решают наверстать годы, путешествуя по миру. Но относительно недавно у пенсионеров появилось весьма странное и, на первый взгляд, довольно бессмысленное увлечение — охота на радиозонды.

Радиозонды — это такие вычислительные устройства, которые могут измерять скорость ветра, температуру и влажность воздуха. Метеорологи упаковывают их в пластиковые коробочки, привязывают к воздушным шарам и запускают в воздух — а затем с их помощью по радиоволнам собирают данные о погоде. А на высоте около 30 км шарики лопаются, и радиозонды спускаются на парашютах на землю.

Фотограф из Швейцарии Винсент Леврат искал проект для своей дипломной работы, когда случайно наткнулся на группу пожилых энтузиастов, которые охотятся на эти самые затерянные радиозонды при помощи вручную сделанной техники. Темой его проекта должно было стать «бессмысленное или праздное занятие, которое может показаться постановкой».

It’s Nice That

Когда Винсент только открыл для себя это увлечение, он и не думал, что это выльется в проект, по ходу которого его камера сделает снимок с высоты 20 тысяч метров.

«Меня интересуют темы, в которых есть некая абсурдная составляющая — что-то праздное, что может показаться глупым или бесполезным».

Энтузиасты-перехватчики часто фотографируются со своей «добычей»

Фотограф вышел на Роланда — пенсионера и первопроходца «охоты» в Швейцарии — и работал вместе с ним в течение восьми месяцев, создавая серию снимков, которая показывает энтузиазм человека, посвятившего себя чему-то, что со стороны выглядит как бессмысленное времяпрепровождение.

Проект «Поймай меня, если сможешь» — это документация захватывающей гонки, своего рода игры наперегонки между Роландом как протагонистом и самим зондом.

Зонд, привязанный к шарику, во время запускаРоланд

Снимки проекта увлекают своей неясностью — зритель будто может прочесть по фотографиям, что происходит что-то вроде преследования или поисков, но не может понять, что именно.

А отличительная харизма Роланда придает повествованию человеческое лицо — кажется, что фотограф документирует работу старого детектива.

Радиозонды запускаются по два раза в день по всему миру и собирают данные, позволяющие метеорологам, считывающим сигналы, прогнозировать погоду. Устройства делают все измерения во время взлета и пересылают информацию по радиоволнам, пока не достигают высоты, на которой воздушный шар лопается.

Затем зонд медленно возвращается на землю при помощи парашюта, приземляясь за сотни километров от места его запуска. Задача Роланда — отследить его перемещения при помощи вручную сделанного радиоприемника и подобрать его для своей коллекции.

Ближе к концу проекта Винсент не удержался — к тому времени он уже давно хотел прицепить собственную камеру к воздушному шару, чтобы снять Землю с воздуха.

Интересно же узнать, что видит герой по ту сторону «гонки» — тот самый зонд, на который будет вестись охота. Именно это фотограф и сделал, запустив при помощи метеоролога из научного института свою камеру на 20 тысяч метров в воздух — и получил захватывающие снимки.

«Когда я запустил шарик, я подумал про себя: «Охота пошла!» Я очень переживал за свою камеру, но это было действительно круто. Я был в игре!»

«Конечно, наши расчеты по передвижению зонда (с моей камерой) оказались слегка оптимистичными… она приземлилась в озеро. Но в итоге нам удалось найти человека с лодкой, который бы нам помог. Мы достали камеру и зонд и выпили по заслуженному пиву».

Винсент Леврат