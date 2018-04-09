Российский фондовый рынок рухнул после введения санкций США

Индекс РТС — основной индикатор российской фондовой биржи — упал более чем на 10 процентов. Он опустился ниже 1100 пунктов впервые с 6 сентября 2017 года.

Как отмечает "Газета.ру" , индекс Мосбиржи также снизился на 9,35 процента, до 2067,99 пункта.