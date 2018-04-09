Российский фондовый рынок рухнул после введения санкций США 

Индекс РТС — основной индикатор российской фондовой биржи — упал более чем на 10 процентов. Он опустился ниже 1100 пунктов впервые с 6 сентября 2017 года.
Как отмечает "Газета.ру", индекс Мосбиржи также снизился на 9,35 процента, до 2067,99 пункта.
При этом курс доллара вырос на 1,14 рубля. Сейчас за единицу валюты США дают 59,31 рубля. Такой стоимости доллар достиг впервые с 25 декабря 2017 года. Курс евро также вырос более чем на рубль.
Падение фондового рынка связывают с новыми санкциями США. Ограничения коснулись 24 российских бизнесменов и 15 компаний из так называемого «кремлевского списка». В перечне фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.