Ещё
Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с сентября 2017 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с сентября 2017 года 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Индекс Мосбиржи понизился на 9,35%, до 2067,99 пункта.
Индекс РТС упал на 11,53%, до 1093,89 пункта.
Курс доллара на торгах вырос на 1,14 руб. и достиг отметки в 59,31 руб. впервые с 25 декабря 2017 года.
Ранее сообщалось, что официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль.
Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
Газета.Ru: последние новости
Компания Дерипаски сообщила о риске технического дефолта В ОНК рассказали об условиях содержания братьев Магомедовых Два иностранца покинули совет директоров En+
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нацелился на Донбасс264
Авиаудару по Сирии нашли объяснение139
Евро превысил 75 рублей112
Первые плоды санкций США. Что будет дальше133
Черный понедельник наступил для России809
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение