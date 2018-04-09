Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с сентября 2017 года

Индекс Мосбиржи понизился на 9,35%, до 2067,99 пункта.

Индекс РТС упал на 11,53%, до 1093,89 пункта.

Курс доллара на торгах вырос на 1,14 руб. и достиг отметки в 59,31 руб. впервые с 25 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль.