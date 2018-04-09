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«С каждым днем все краше»: Анфиса Чехова обновила цвет волос к весне
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«С каждым днем все краше»: Анфиса Чехова обновила цвет волос к весне 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Наконец наступила долгожданная солнечная весна. Телеведущая Анфиса Чехова даже решила преобразиться и обновила свой цвет волос, а также изменила их длину. Поклонники остались удивлены результатом.
Анфиса Чехова удивила своих поклонников, представ перед ними практически блондинкой. Вместе с солнечными днями, женщина решила сделать свой образ более летним и светлым. На новых фотографиях видно, что, действительно, волосы Анфисы стали белее и длиннее. Сама телеведущая подчеркнула, что ее волосы склонны к рыжему цвету, а потому она очень довольна холодным оттенком, который получился.
Поклонники не смогли не обратить внимание и на новую длину волос у Анфисы. Она, действительно, нарастила волосы: «Если вы видите, что у меня неожиданно отрасли волосы, это значит я собралась в отпуск. На морях с длинными кудрявыми волосами очень удобно! Вышла из воды, головой тряхнула, и прическа сама собой высохла в красивую тропическую гриву». Анфиса собрала множество комплиментов своим новым весенним образом «Какая шальная дамочка»— сказал мой 8летний сын» «Вы такой красивой, Анфис, ещё не были никогда!» «Девушка — весна!» «Анфиса, вы с каждым днём все краше и краше»
Пример Анфисы многих вдохновил на весенние преображения: женщины задумались, что им тоже стоит изменить свой цвет волос или просто поправить прическу. А сама телеведущая, похоже, скоро отправится в теплые края.
Анфиса не устает удивлять: еще недавно она была достаточно упитанной женщиной, но знаменитость заметно похудела и даже отваживается выкладывать в социальных сетях фотографии в нижнем белье.
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