Анфиса Чехова стала блондинкой

Популярная телеведущая Анфиса Чехова удивила поклонников новым образом — женщина заметно осветлила волосы.

Чехова призналась, что почти стала блондинкой. Женщина попросила своего колориста осветлить ее к отпуску. «Ксения, смешивает какие-то волшебные коктейли из краски и в итоге достигает на моих, склонных к рыжести, волосах, такого вот супер-холодного цвета! Сделали мы в этот раз ледяной балаяж», — рассказала Анфиса.

Телеведущая отметила, что многие читатели хвалят ее цвет волос и просят точно назвать номера красок, которые использует мастер. Сделать это невозможно, потому что колорист в процессе работы смешивает множество оттенков.