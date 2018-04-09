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Анфиса Чехова стала блондинкой
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Анфиса Чехова стала блондинкой 

Russianshowbiz.info 44 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярная телеведущая Анфиса Чехова удивила поклонников новым образом — женщина заметно осветлила волосы.
Чехова призналась, что почти стала блондинкой. Женщина попросила своего колориста осветлить ее к отпуску. «Ксения, смешивает какие-то волшебные коктейли из краски и в итоге достигает на моих, склонных к рыжести, волосах, такого вот супер-холодного цвета! Сделали мы в этот раз ледяной балаяж», — рассказала Анфиса.
Телеведущая отметила, что многие читатели хвалят ее цвет волос и просят точно назвать номера красок, которые использует мастер. Сделать это невозможно, потому что колорист в процессе работы смешивает множество оттенков.
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