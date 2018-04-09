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В центре Уфы по деревьям скакал лесной хищник
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В центре Уфы по деревьям скакал лесной хищник 

ufa1.ru 44 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В объектив уфимца попался редкий зверек: на улице Кирова он сфотографировал куницу. Символ города скакал прямо под окном его квартиры.
По всей видимости, хищник забрался на высоту, чтобы поохотиться на птиц. По словам уфимца, заснявшего на видео куницу, хищник пытался перепрыгнуть на другое дерево, но в итоге так и не решился на опасный прыжок.
Как красивое животное оказалось в городской среде, пока не известно, но горожане предполагают, что животное могло жить в соседнем лесу.
— Увидеть дикое животное в городе — это всегда большая редкость. Но куница сама по себе не редка, их очень много в башкирских лесах. Именно поэтому она является символом города, — рассказал кандидат биологических наук Александр Гитри. — Скорее всего, куница забежала в город из зеленой зоны в поисках пропитания, но в мегаполисе она вряд ли его найдет: хищница питается мелкими грызунами — мышками, полевками, иногда ее добычей становятся мелкие птички, и даже белки. Средняя куница размером с кошку, только хвост у нее большой и пушистый. Зверек очень пуглив, поэтому никакой опасности для человека не представляет.
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